Fique ligado nos horários da Stock Car neste domingo

A emoção e o som dos motores dos carros tomam conta das ruas do Centro Administrativo da Bahia (CAB), no circuito de rua Ayrton Senna, neste domingo (4), durante a 8ª etapa do GP Stock Car. A corrida com largada prevista para às 11h30, define as últimas seis vagas para a próxima fase da temporada 2011.

O treino classificatório realizado na tarde deste sábado (3), definiu as posições no grid de largada, com na pole o piloto Ricardo Sperafico (Scuderia 111), repetindo o bom resultado do treino livre. Na segunda colocação ficou Max Wilson (Eurofarma - RC) e em terceiro lugar Cacá Bueno (Red Bull Rancing), que venceu os dois GPs já realizados em Salvador.

Para quem for assistir à corrida, é bom ficar atento. A abertura dos portões está prevista para às 6 horas. Não será permitido o acesso com objetos pontiagudos ou cortantes, a exemplo de guardas-chuva, nem com bebidas ou comidas.

Programação – Os fãs do automobilismo vão poder visitar o boxes das 8h40 às 9h40. A largada da corrida está marcada para 11h30 e a prova tem duração de aproximadamente 50 minutos. Também neste domingo acontece a 2º Bateria da 7º etapa da Mini Challenge, com início previsto para às 13h e duração de 25 minutos.

A 1º etapa da Mini Challenge, aconteceu na tarde deste sábado, e teve como vencedor Rodrigo Hanashiro. Os pilotos Bruno Henriques (2º), Franco Giaffone (3º), Matheus Castro (4º) e o baiano Patrick Gonçalves (5º), completaram o pódio.

Programação:



08h40 - 09h40 - Horário Promocional - Visitação aos Boxes



Copa Caixa Stock Car - 8ª etapa

10h38 - Abertura de Box

10h58 - Fechamento de Box

11h20 - Hino Nacional

11h22 - Placa de 5 Minutos

11h27 - Volta de Apresentação

11h30 - Largada (50 min de prova)

12h20 - Chegada

12h23 - Pódio



Mini Challenge - 2ª bateria da 7ª etapa

12h38 - Abertura de Box

12h48 - Fechamento de Box

13h00 - Placa de 5 minutos

13h05 - Volta de Apresentação

13h08 - Largada (25 min de prova)

13h33 - Chegada

13h35 - Pódio

14h00 - 16h00 - Horário Promocional - Volta Rápida

adblock ativo