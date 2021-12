A Fiorentina prestou sua homenagem a seu antigo jogador brasileiro Sócrates, falecido neste domingo(4) vítima de uma infecção intestestinal, e dedicou a ele um minuto de silêncio antes da partida contra a Roma em Florença.



"Il Dottore viaja para o céu para dar um toque de calcanhar em Deus", afirmava um cartaz exibido no estádio.



Sócrates jogou pela equipe na temporada 1984-85.



Os jogadores da Fiorentina usaram uma braçadeira negra para recordar o colega falecido, enquanto que o telão do estádio exibia uma foto do "Doutor" com a legenda "Ciao, Sócrates".

Agência France Presse Fiorentina faz minuto de silêncio por Sócrates

