Finalistas da Bola de Ouro serão anunciados no dia 9

A Fifa revelou nesta terça-feira que irá anunciar no dia 9 de dezembro (uma segunda-feira) a lista dos três jogadores finalistas da Bola de Ouro 2013, que premia o melhor jogador deste ano no futebol mundial. O atacante Neymar, atualmente no Barcelona, mas que jogou o primeiro semestre pelo Santos, é um dos fortes candidatos a estar nesta relação.

Em conjunto com a revista France Football, a Fifa já havia divulgado em 29 de outubro a lista 23 jogadores candidatos à Bola de Ouro, relação na qual também está presente o zagueiro Thiago Silva. Mas só daqui a 20 dias é que serão anunciados os três finalistas - a Fifa chegou a anunciar que neste ano aumentaria a lista final para cinco, mas recuou.

Em 9 de dezembro, em evento que será transmitido em vídeo, ao vivo, exclusivamente pelos sites da Fifa e da France Football, serão anunciados ainda as três candidatas ao prêmio de jogadora do ano, além dos finalistas nas categorias treinadores de futebol masculino e feminino, no prêmio Puskas (gol mais bonito) e Fair Play.

Até lá, a Fifa deve divulgar 40 dos candidatos para a formação da "seleção mundial", numa parceria com a FIFPro (associação dos jogadores). Em 9 de novembro, os últimos 15 candidatos, todos atacantes, serão revelados. A partir deste dia e até 13 de janeiro a votação ocorrerá no site da Fifa.

