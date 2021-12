Finalista em simples, Carreño Busta é campeão com Cuevas nas duplas do Rio Open

Finalista da chave de simples do Rio Open, Pablo Carreño Busta já garantiu a conquista de ao menos uma taça na sua participação no ATP 500. Na noite deste sábado, o espanhol e o uruguaio Pablo Cuevas asseguraram a conquista do título do torneio de duplas com a vitória sobre os colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 10/8, em 1 hora e 28 minutos.

Carreño Busta e Cuevas foram os algozes do brasileiro Bruno Soares e do britânico Jamie Murray nas semifinais do Rio Open, na última sexta-feira. E neste sábado eles conseguiram superar a dupla que foi campeã das edições de 2014 e de 2016 desse ATP 500.

O primeiro set da decisão teve apenas um break point, para Carreño Busta e Cuevas, que o aproveitaram e triunfaram por 6/4. Na segunda parcial, eles ficaram muito próximos do título ao obterem a primeira quebra de serviço da parcial. Porém, quando lideravam o placar por 5/4 e sacavam para fechar o jogo, perderam o saque. Os colombianos, então, obtiveram mais uma quebra de serviço no 12º game e empataram o jogo.

O match tie-break repetiu o equilíbrio do restante do jogo, mas quase sempre com Carreño Busta e Cuevas atrás do placar. Mas eles foram melhores nos pontos decisivos, assegurando a conquista do título da chave de duplas do Rio Open.

Agora, neste domingo, a partir das 17 horas, Carreño Busta tentará ser campeão de simples, em decisão diante do austríaco Dominic Thiem. E ele deverá buscar inspiração em Cuevas, afinal, o uruguaio é exatamente o atual campeão do torneio de simples do Rio Open.

adblock ativo