Final feminina do Bahia Juniors Cup será 100% brasileira

A final feminina (18 anos) da 32ª edição do Bahia Juniors Cup será brasileira. Atual campeã, Thaísa Pedretti enfrentará a paranaense Vitória Okuyama neste sábado, 22, às 10h, no Clube Bahiano de Tênis, com entrada gratuita ao público.

Já a final masculina está marcada para às 12h30. Outro destaque do dia vai para o baiano Gustavo Schwebel, que garantiu vaga na decisão da categoria 14 anos e vai encarar Joaquim Almeida na luta pelo título, a partir das 11h30.

