Final do Circuito Baiano de Futebol Digital acontece neste sábado

Acontece neste sábado, 13, na Praça Central do shopping Piedade, a partir das 9h30, a final da franquia PES (Pro Evolution Soccer), pelo Circuito Baiano de Futebol Digital. O vencedores do torneio garantem vaga na Copa do Nordeste de Futebol Digital, em Alagoas, com vaga e passagem garantidas pela organização.

A final e a disputa pelo terceiro lugar contarão com dois jogos, de ida e volta. É necessário que os inscritos compareçam no local do torneio a partir das 9h. O competidor que não se apresentar no instante da partida será considerado perdedor pelo placar de 2 a 0. Os jogos que terminarem empatados resultarão em disputa de pênaltis.

No último fim de semana oconteceu a final do FIFA, com os ganhadores, Paulo Ferraz, primeiro colocado, Ary Mendes, segundo colocado e Valfran Sena, terceiro colocado, esses já classificados para a Copa do Nordeste.

