Final do Baianão de Kart acirra disputa por título em três categorias

A última etapa do Campeonato Baiano de Kart acontece no dia 7 de dezembro, no Kartódromo da Praia de Ipitanga, em Lauro de Freitas. A decisão é acirrada em três categorias, com briga por título entre até quatro pilotos.O único campeão antecipado saiu na disputa da categoria F4 Light.

Três pilotos estão separados por apenas um ponto de diferença na tabela da modalidade F4 - a principal da competição. Diego Freitas, Euvaldo Luz e Alexandre Rosário correm no dia 7 para definir o grande campeão. Na F4 Master, Euvaldo Luz tem uma vantagem de oito pontos sobre o segundo, Paulo Galéas, e segue como favorito ao título. Pela categoria Rental, a briga fica por conta dos pilotos Francisco Sampaio, Thiago Villa Nova, Claustério Pimentel e Danilo Fonseca.

O único campeão antecipado foi o piloto Diogo Moscato, que atingiu 77 pontos pela F4 Light, e não pode ser mais alcançado na tabela. Matematicamente, Adeilton Joventino, pode igualar a pontuação do campeão, mas o número de vitórias de Diogo na temporada garantem o caneco antecipado.

