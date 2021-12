Finais movimentam o fim de semana de futebol na Bahia

O futebol baiano terá fim de semana recheado de finais neste fim de semana. Isso porque o Campeonato Intermunicipal de Futebol Amador e o Campeonato Baiano de Futebol Feminino chegaram na reta final e decidem os grandes vencedores das competições. No Intermunicipal, o jogo já será de volta, com entrega de troféu para o ganhador. O Baianão, por outro lado, terá ainda o jogo de ida.

No domingo, 8, Itabela e Itaberaba se enfrentam para decidir quem será o grande vencedor do torneio de futebol amador. No primeiro jogo, realizado no dia 18 de dezembro, em Itaberaba, o duelo terminou empatado em 0 a 0. Seja quem for o vencedor, a competição terá um ganhador inédito, já que nenhuma das duas equipes nunca venceu o Intermunicipal.

A outra final de futebol também será neste final de semana pelo Baianão feminino, com presença das Leoas do Vitória, que bateram o tradicional São Francisco para chegar à final da competição. O time Rubro-Negro medirá forças com o Juventude, em Vitória da Conquista, no estádio Edvaldo Flores. O time de Conquista se classificou para as finais após bater o Lusaca, por 4 a 1 nos pênaltis.

O grande vencedor do Baianão, no entanto, só será conhecido no dia 15 de janeiro, quando os times se enfrentarão pelo jogo de volta da competição, no Barradão, em Salvador.

