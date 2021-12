Fim da venda de mando de campo no Brasileirão é aprovada, diz site

Em reunião no Conselho Técnico, os clubes aprovaram em votação por maioria o fim da venda de mando de campo em todo o Campeonato Brasileiro da Série A. Anteriormente, só havia proibição nas rodadas finais. A informação é do blog do Rodrigo Mattos no UOL.

A decisão, faz com que os clubes não possam mais transferir jogos para outros estádios fora de seu estado de origem, a não ser em casos excepcionais. A medida se tornou comum nos últimos anos, em 2019, por exemplo, a venda de mando do CSA para Brasília na partida contra o Flamengo virou polêmica.

