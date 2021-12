Filipinho se recupera de punição e é campeão em J-Bay

O brasileiro Filipe Toledo desbancou o português Frederico Morais nesta quinta-feira, 20, e é campeão em Jeffreys Bay, na África do Sul. A vitória representa uma volta por cima do surfista, que ficou de fora da etapa de Fiju após ser punido pela WSL por invadir a área dos árbitros na fase disputada em Saquarema, no Rio de Janeiro.

O resultado em J-Bay leva Filipinho da 14ª posição para o 7º lugar no ranking mundial. Com isso, o surfista volta a brigar pelo título. Falta cinco etapa para o circuito terminar. A próxima disputa acontece no Taiti entre 11 e 22 de agosto.

O brasileiro apostou em jogo aéreo para vencer etapa em J-Bay (Foto: Divulgação | WSL)

J-Bay

Filipinho se destacou em Jeffreys Bay por um jogo aéreo e progressivo. Ele conseguiu realizar dois aéreos em uma única onda, o que é considerado quase impossível. O brasileiro também investiu em manobras com tubos e um surfe clássico, o que fez ele levar a melhor em relação ao português.

O também brasileiro Gabriel Medina foi eliminado na semifinal pelo português que disputou a final com Filipinho. Essa é a quarta vitória do jovem surfista em etapas do Circuito Mundial. Ele também venceu em Gold Coast, na Austrália, no Rio de Janeiro, no Brasil, e em Peniche, em Portugal.

Filipinho embolsou US$ 100 mil (cerca de R$ 317 mil) com a vitória em J-Bay.

