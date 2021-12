Os barasileiros Filipe Toledo e Adriano de Souza (Mineirinho), segundo e terceiro no ranking, respectivamente, não venceram suas baterias nesta quinta-feira, 10, e precisarão disputar a repescagem do WCT de Pipeline, no Havaí.

Da Redação Filipinho e Mineirinho vão disputar repescagem em Pipeline

Toledo não conseguiu passar pelo havaiano Jamie O'Brien, que garantiu a bateria após um excelente tubo e garantir no geral 8,06. Nos minutos finais, o brasileiro quase conseguiu ultrapassar O'Brien, porém, terminou em segundo.

Da Redação Filipinho e Mineirinho vão disputar repescagem em Pipeline

Mineirinho, que entrou na quarta bateria do dia, não conseguiu superar o taitiano Michel Bourez. Ele chegou a se recuperar na prova, mas a nota final não foi suficiente para garantir a classificação, já que Bourez terminou com 9,33.

adblock ativo