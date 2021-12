Filipinho e Medina estreiam com vitória no Mundial de Surfe

Atual campeão da etapa de Gold Coast, a 1ª do Mundial de Surfe, Filipe Toledo estreou com vitória na Austrália após levar a melhor diante do compatriota Jadson André e do australiano Stuart Kennedy, garantindo a classificação direta à 3ª rodada. Jadson terá de vencer a repescagem contra outro brasileiro, Miguel Pupo.

Outro brasileiro favorito que também venceu foi Gabriel Medina, ao passar por Sebastian Zietz e o compatriota Caio Ibelli, mais um brasuca que disputa a repescagem. Quem foi surpreendentemente para repescagem foi o atual campeão mundial Adriano de Souza, o Mineirinho.

Eleito revelação de 2015 pela WSL, o potiguar Ítalo Ferreira se juntou a Filipinho e Medina ao vencer sua bateria contra Ryan Callinan e Keanu Asing. Wiggoly Dantas fechou os trabalhos da Brazilian Storm na 1ª rodada vencendo sua bateria com o somatório mais alto do dia: 17.26. A repescagem e a 3ª rodada estavam marcadas para começar na madrugada deste sábado, 12.

