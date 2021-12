Filipe Toledo está fora da disputa do título do Circuito Mundial (CT) de surfe. O brasileiro foi derrotado pelo neozelandês Ricardo Christie, na tarde quarta-feira, 11, no round 3 do Pipe Masters, no Havaí, a última das 11 etapas do ano.

Da Redação, com informações do UOL Filipinho é eliminado e sai da briga pelo título mundial de surfe

Com o resultado, ele também deu adeus à vaga olímpica em Tóquio 2020. Agora, Ítalo Ferreira e Gabriel Medina serão os representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos do ano que vem. No feminino, Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb já haviam confirmado suas vagas.

Filipinho se manteve à frente de seu adversário ao longo da maior parte da bateria, mas levou a virada e não conseguiu reagir. Christie somou 11,04 pontos, contra 9,84 do brasileiro.

O round 3 começou nesta quarta com a vitória de Italo Ferreira. Na primeira bateria do dia, o líder do ranking venceu o compatriota Jadson André por 8,53 a 7,20 e avançou às oitavas de final.

