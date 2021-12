O brasileiro Filipe Toledo não conseguiu superar o havaiano Mason Ho na 3ª fase do Pipe Masters e deu adeus ao sonho de título mundial nesta quarta-feira, 16. Com uma atuação discreta, ele perdeu por 6,93 a 6,67 e se despediu do torneio. Agora, o título está entre Mick Fanning, Gabriel Medina e Adriano de Souza, que ainda vai competir na terceira fase.

Paulo Favero | Estadão Conteúdo Filipe Toledo perde e está fora da briga pelo título do Circuito Mundial de Surfe

Já Julian Wilson, apesar de ainda estar vivo na etapa que conquistou no ano passado, já não consegue mais matematicamente chegar à liderança do ranking porque Mick Fanning avançou para a quarta fase, ao superar Jamie O'Brien, e já eliminou seu compatriota da corrida pelo título.

Fanning, inclusive, entrou na disputa de sua bateria após saber da morte do irmão mais velho, divulgada pela revista "Surfing Magazine". O atleta mostrou abatimento, mas se manteve na briga pelo título. "Eu fiquei sabendo da morte. Isso é muito triste, mas vai servir de inspiração para ele entrar, vencer e ser campeão", disse Kelly Slater, que aposta em Fanning na briga pelo título.

Já o surfista Bede Durbidge sofreu um sério acidente em sua primeira onda na segunda bateria do Pipe Masters, caiu e bateu na bancada de pedra quando foi arremessado pela onda. Ele foi resgatado pelo jet ski, tirado de maca da praia e levado de ambulância para um hospital para ser examinado.

