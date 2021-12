Em uma final brasileira na décima etapa do Circuito Mundial de Surfe, em Peniche, Filipe Toledo levou a melhor e colocou fogo na briga pelo título da temporada. Foi o terceiro evento no ano que o paulista de Ubatuba ganhou. "Não tenho palavras para descrever. Estou muito feliz, é inacreditável. Tive muita dor nas costas, mas me superei e agora estou na briga pelo título mundial", disse.

Estadão Conteúdo Filipe Toledo fatura etapa de Portugal e esquenta a briga pelo título no surfe

Filipinho ganhou na decisão em Portugal de Italo Ferreira, que havia eliminado Gabriel Medina nas quartas de final. Na final, bastante equilibrada, ele conseguiu 17,83, incluindo uma nota 10, enquanto Italo Ferreira terminou com 17,13.

"Quando estou numa final, dou o máximo, e ainda por cima consegui uma nota dez", continuou o atleta, que saltou para a vice-liderança do ranking, atrás apenas do australiano Mick Fanning. Antes da premiação, o garoto deu um abraço forte no pai Ricardinho, ex-surfista profissional, que estava bastante emocionado.

Campeão mundial na temporada passada, Medina foi eliminado nas quartas de final. Caso vencesse a etapa, o brasileiro ficaria mais próximo de garantir o bicampeonato, já que iria assumir a liderança do circuito e levar a decisão para o Havaí, na última etapa. Quem eliminou o campeão foi outro brasileiro, Italo Ferreira, que acabou sendo o vice-campeão. A bateria teve resultado de 18,27 a 6,83 para Italo. Nas semifinais, o brasileiro superou o português Vasco Ribeiro por 13,37 a 9,10.

Na outra semifinal, Filipinho derrotou o norte-americano Brett Simpson por 14,60 a 12,94. Antes, o brasileiro venceu em sua bateria pelas quartas de final o campeão mundial de 2012, o australiano Joel Parkinson, por 10,37 a 8,67.

Após a disputa da etapa portuguesa, a briga pelo título mundial ficou embolada, com sete surfistas no páreo, sendo quatro brasileiros indo para o Havaí, no último evento do ano, com chances de conquistar o troféu. Fanning lidera, seguido por Filipinho e Adriano de Souza. A diferença de pontos entre eles é irrisória. Um pouco atrás, em quarto, vem Gabriel Medina, que precisa ser melhor que os três no Havaí e chegar no mínimo às semifinais.

Já mais distantes, mas ainda matematicamente com chances, estão Owen Wright, Italo Ferreira e Julian Wilson, sendo que para os dois últimos apenas a vitória em Pipeline interessa, mas contando ainda com tropeços dos adversários até a terceira fase pelo menos. A última etapa está marcada para o Havaí, de 8 a 20 de dezembro.

