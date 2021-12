Filipe Toledo conquista título da 1ª etapa do Circuito Mundial de Surfe

O Brasil continua dominando o surfe mundial. Depois do inédito título de Gabriel Medina em 2014, Filipe Toledo colocou o País no lugar mais alto do pódio nesta sexta-feira, ao se sagrar campeão da etapa de Gold Coast, na Austrália, a primeira da temporada 2015 Circuito Mundial. A vitória do brasileiro, de apenas 19 anos, foi com show e direito a uma nota 10 para superar o australiano Julian Wilson por 19,60 a 14,70 na decisão.

"Essa é a melhor sensação do mundo e estou muito feliz por começar o ano com vitória", disse Filipe Toledo. "Só Deus e minha família sabem o quanto eu tenho treinado para estar aqui hoje (sexta-feira), tanto física como mentalmente. Eu estava muito confiante durante todo o evento e quero dedicar esta vitória ao meu pai (o bicampeão brasileiro Ricardo Toledo) e toda a minha família que sempre está junto comigo me dando força. Só sei que este será um grande ano para os brasileiros e provamos isso aqui em Snapper Rocks".

Caçula entre todos os surfistas do circuito, Filipe Toledo, natural de Ubatuba, no litoral de São Paulo, e filho de Ricardo Toledo, bicampeão brasileiro de surfe, encerrou com chave de ouro a sua grande exibição em Snapper Rocks, quando chamou atenção desde as primeiras fases da competição. Na final, ele enfrentou Julian Wilson, grande sensação do surfe australiano, mas não se intimidou, liderando a disputa desde o início. Em sua primeira onda, encaixou uma série de manobras, encerrando com um aéreo e tirou nota 8. Na sequência, conseguiu alguns "drops" para somar mais 6 pontos, chegando a 14, enquanto seu adversário continuava zerado.

Quando faltavam 18 minutos para o fim da bateria, Wilson finalmente conseguiu sua primeira nota, um 3,70, nada que ameaçasse o brasileiro. Na sequência, porém, o australiano conseguiu um belo aéreo depois de algumas manobras para tirar 9,17. O brasileiro não se abateu e na onda seguinte foi ainda melhor que o seu adversário para conseguir um 9,60 e ficar muito perto do título.

Nos minutos finais, Julian Wilson, já incomodado pela situação, ficou esperando a onda "perfeita" que o faria reverter a situação. Além de ele não conseguir mais pontuar consideravelmente, ainda viu "de camarote" o brasileiro fazer manobras incríveis com sua prancha e, antes mesmo de saber que havia recebido a nota 10, comemorar o seu primeiro título no Circuito Mundial, em situação semelhante à alcançada por Gabriel Medina em 2014, quando o brasileiro superou o também australiano Joel Parkinson na final.

"Esta minha última onda foi realmente incrível e fiquei muito contente pelos juízes terem me dado nota 10", disse Filipe Toledo. "O ano passado foi fantástico para o Brasil, com o Gabriel (Medina) deixando todos nós orgulhosos pelo título mundial. A conquista dele foi definitivamente uma grande motivação para mim, pois mostrou que podemos chegar lá também. Agora eu sou o número 1 do mundo, nem consigo acreditar, estou muito feliz. E a torcida brasileira é sensacional. Não importa o tempo, se está Sol ou chovendo, eles estão sempre nas praias torcendo pra gente e eu adoro o povo brasileiro".

Na sua caminha rumo ao título, Filipe Toledo passou às semifinais ao derrotar o australiano Brede Durbidge por 17,34 a 16,23. Depois, para se garantir na decisão, venceu Adriano de Souza, o Mineirinho, por 17,23 a 10,34 - nas quartas de final, Mineirinho havia derrotado o australiano Mick Fanning por 15,07 a 13,23.

Já Julian Wilson se garantiu na final com o triunfo sobre o brasileiro Miguel Pupo por 16,26 a 15,60 - Pupo tinha avançado às semifinais com o triunfo sobre o compatriota Wiggoly Dantas por 13,70 a 13,67.

A temporada 2015 do Circuito Mundial prossegue no início do próximo mês com a realização da segunda etapa, em Bells Beach, na Austrália, com começo previsto para o dia 1º.

Feminino

Entre as mulheres, o título ficou com a havaiana Carissa Moore, que superou a local Stephanie Gilmore, hexacampeã mundial e algoz das brasileiras Silvana Lima e Tatiana Weston-Webb, na grande final. A jovem, de 22 anos, assim como Filipe Toledo, não se intimidou com a torcida contra e superou a rival por 18,43 a 15,50.

