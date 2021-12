Filipe Toledo brilha no primeiro dia de competições no Surf Ranch

O brasileiro Filipe Toledo foi o grande destaque do primeiro dia de competições do Surf Ranch Pro, a sexta etapa do Circuito Mundial de Surfe, que começou na sexta-feira, 8, em uma piscina de ondas na Califórnia (Estados Unidos).

Na rodada inicial da competição, os participantes entram duas vezes na piscina para surfar uma direita e uma esquerda, e o surfista de Ubatuba alcançou as melhores marcas do primeiro dia de competições, 17,80 pontos somando uma onda que recebeu 8,87 por surfar de frontside nas direitas e um 8,93 obtido em aéreos de backside nas esquerdas. Com este resultado, ele venceu a quarta bateria. “A vibe está demais aqui. Estou com a minha família, meus filhos, meus amigos e está sendo incrível”, disse Filipe Toledo à Liga Mundial de Surfe (WSL).

Outro brasileiro a vencer sua bateria foi Yago Dora. O bicampeão mundial Gabriel Medina e o atual campeão mundial Italo Ferreira farão sua estreia apenas no próximo sábado.

O Brasil também começou bem entre as mulheres, que só teve uma bateria. E a gaúcha Tatiana Weston-Webb venceu a bateria com o total de 14,83 pontos, somando 8,00 pontos com um frontside vertical na primeira esquerda que surfou e 6,83 surfando de backside na direita.

“Este evento na piscina é bem diferente, porque você fica sempre tentando superar suas próprias notas e fazer o seu melhor”, disse Tatiana Weston-Webb.

adblock ativo