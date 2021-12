Filho de Rubens Barrichello inicia trajetória na Europa rumo à Fórmula 1

Há três temporadas sem um brasileiro na Fórmula 1, o filho de Rubens Barrichello, Dudu, começou a traçar sua jornada rumo à maior categoria de automobilismo do mundo. Com apenas 19 anos, o jovem piloto disputará a Fórmula 3 Regional pela equipe italiana JD Motorsport.

O anúncio foi feito pelo próprio Eduardo, nesta terça-feira, 5, em coletiva de imprensa que contou com a participação de Rubinho e alguns patrocinadores. O filho do ex-piloto de Fórmula 1 estava há três temporadas em categorias de fórmula dos Estados Unidos.

"Estou extremamente motivado para correr na Europa em 2021. Agradeço muito à confiança da Toyota Gazoo Racing e XP Investimentos, que possibilitam a realização desse projeto. E, claro, ao meu pai por todo apoio ao longo da minha carreira. O automobilismo é minha paixão e sei que este passo será fundamental para realizar o sonho de viver profissionalmente do esporte. A equipe JD Motorsport tem história e estou ansioso para começar a trabalhar com eles", afirmou Dudu.

A F3 Regional é considerada como a última etapa antes das categorias de base que fazem os eventos suporte da F1, como a F3 e F2. O vencedor da temporada adquire mais de 50% dos pontos necessários para a obtenção da 'superlicença' que permite entrar na maior categoria do automobilismo, conferindo 25 de um total de 40 necessários.

Para a temporada 2021, o campeonato que era denominado de F3 Europeia se fundiu com a Fórmula Renault e agora tem como nome oficial "Formula Regional European Championship by Alpine".

Em 2020, Dudu Barrichello obteve seus melhores resultados enquanto piloto, com o vice-campeonato na USF2000, obtendo três vitórias, nove pódios e três poles. O filho de Rubinho terminou 16 das 17 corridas do ano entre os dez primeiros,além de ter sido o único competidor do grid a completar todas as voltas de todas as provas em 2020.

