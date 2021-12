Depois de um grande susto no último domingo, 20, o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, Pedro, segue internado no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). O boletim médico da manhã desta segunda-feira explicou que o estado de saúde do piloto é "regular", depois do grave acidente sofrido na quinta etapa da Porsche GT3 Cup, em Goiânia.

Durante a prova, o carro de Pedro Piquet foi tocado por Rodrigo Baptista, foi para a grama e capotou, dando diversos giros no ar. Ele foi removido de ambulância do Autódromo Internacional de Goiânia, deixou a pista consciente e foi transferido para o hospital, onde passou por exames que descartaram qualquer fratura.

A expectativa inicial era de que Pedro ficasse 24 horas internado sob observação. O boletim médico desta segunda apontou que "não há confirmação de alta", mas a assessoria do hospital explicou que o piloto pode deixar o centro médico antes do tempo previsto.

Pedro usou as redes sociais para tranquilizar os fãs e mostrar que estava bem. No Instagram, postou uma foto com o rosto ainda bastante inchado, mas minimizou: "Tudo certo, pessoal, foi um pequeno susto e estou ótimo por aqui. Obrigado por todo o apoio".



Assista ao vídeo do acidente:

Estadão Conteúdo Filho de Piquet segue internado e deve ter alta ainda nesta segunda

