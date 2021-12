Filho de ex-diretor do Bahia morre em acidente em Curitiba

O ex-diretor de futebol do Bahia, Anderson Barros, sofreu um baque na noite deste sábado, 19. Seu filho Pedro Paulo Jardim Barros, que tinha apenas 13 anos, morreu ao cair de uma das janelas do apartamento onde morava com os pais, na cidade de Curitiba.

Pedro se desequilibrou e morreu no local, antes de receber atendimento médico. Anderson Barros estava na cidade de Chapecó, no interior de Santa Catarina, na hora do acidente, para acompanhar o duelo entre Chapecoense e Coritiba pelo Campeonato Brasileiro.

