Filha divulga foto de Pelé sorrindo no hospital

A filha de Pelé, Celeste Nascimento, divulgou uma foto do pai sorridente no hospital. "Facetime com o homem mais lindo desse mundo! Te amo mais que TUDO #tochegando", escreveu Celeste, que mora nos Estados Unidos e fez uma videoconferência por telefone com o ex-jogador, que se recupera de um problema renal.

De acordo com o hospital, Pelé tem boa evolução clínica e está "animado". Ele chegou a ser internado na UTI e passou por hemodiálise, mas o quadro evoluiu e ele foi transferido para a unidade semi-intensiva.



Pelé tem apenas um dos rins, já que o outro foi retirado na década de 70.

