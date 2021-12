Filha de Teixeira recebeu R$ 7,5 milhões de ex do Barcelona

O jornal britânico 'The Telegraph' traz na edição deste sábado, 19, a denúncia de que em 2011 o ex-presidente do Barcelona Sandro Rosell teria feito pagamento de 2 milhões de libras (cerca de R$ 7,5 milhões) a uma das filhas de Ricardo Teixeira, na época com 10 anos.

Antônia Wigand Teixeira, filha do ex-presidente da CBF e ex-presidente do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Teixeira, recebeu a quantia em conta corrente registrada no Rio de Janeiro. Rosell, ex-diretor de marketing da Nike na América Latina, seria o depositante.

'The Telegraph' analisa na reportagem a polêmica decisão da Fifa de conceder a Rússia e Catar o direito de sediar os Mundiais de 2018 e 2022, respectivamente. Na época, o Barcelona de Rosell já havia acertado patrocínio com a Qatar Foundation, órgão que investe em educação, pesquisa científica e desenvolvimento social no emirado.

