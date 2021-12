Figueirense empata com Bragantino e garante acesso

Depois de uma semana com muitas polêmicas, com acusações de malas branca e preta ao Bragantino, o Figueirense confirmou a sua volta à elite nacional ao empatar com o time paulista, por 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela última rodada da Série B.

Rebaixado no ano passado, quando foi lanterna do Brasileirão, o time catarinense, de 92 anos, ficou com a quarta vaga de acesso, com 60 pontos, fazendo companhia no G4 a Sport, Chapecoense e Palmeiras. Perto de três mil torcedores catarinenses fizeram a festa dentro do Nabizão, compensando o sacrifício por percorrer os 800 quilômetros que separam as duas cidades.

Com a vitória, o Figueirense eliminou também as chances de dois clubes cearenses - o Icasa e o Ceará - que dependiam de um empate em Bragança para ter chances de subir. E foram incompetentes, porque o Icasa perdeu para o Paraná, por 2 a 0, em Curitiba, e o Ceará, em casa, caiu diante do Joinville, por 3 a 0. Três times terminaram com 59 pontos: o Icasa, em quinto; Joinville, em sexto, e Ceará, em sétimo. O Bragantino, com 47 pontos, acabou no 12.º lugar.

O time do interior entrou em campo desfigurado, repleto de reservas e inclusive adotando o esquema 4-4-2, pouco utilizado pelo técnico Marcelo Veiga. Na véspera do jogo a diretoria, alegando férias antecipadas, afastou quatro titulares: o zagueiro e capitão Álvaro, o meia Magno Cruz, além dos atacante Cesinha e Lincom, artilheiro do time com 12 gols.

O JOGO - Ao contrário do esperado, o Figueirense começou o jogo cauteloso, sem se arriscar muito. Mas mostrando mais qualidade técnica. Aos 29 minutos fez o seu gol. Após jogada de Maylson dentro da grande área, a defesa aliviou e a bola que caiu no pé direito de Everton Santos. Ele soltou uma bomba e acertou o ângulo direito de Rafael Defendi. Um golaço.

O Bragantino teve uma chance de ouro, aos 41 minutos. Após levantamento de Thiaguinho o atacante Nilson desviou de cabeça. A bola quicou no chão e Tiago Volpi fez uma excepcional defesa, garantindo a vitória parcial até o intervalo.

No segundo tempo, o Figueirense, bem armado pelo técnico Vinícius Eutrópio, "cozinhou o jogo". Mas recuou demais e permitiu a pressão do Bragantino, que empatou aos 29 minutos. Após chute de Dudu, o goleiro Tiago Volpi soltou e o zagueiro Guilherme pegou o rebote na pequena área e só empurrou para as redes.

Nesta altura, porém, o Icasa perdia do Paraná, por 1 a 0, e o Ceará perdia em casa para o Joinville, por 2 a 0. Pela combinação dos resultados, até a derrota daria a vaga ao Figueirense, que nos últimos 15 minutos apenas se defendeu. E depois festejou com a sua torcida.

