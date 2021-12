Fifa troca escudo do Inter pelo do Vitória em kit sobre o Mundial de Clubes

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) cometeu uma grave gafe no kit oficial com estatísticas e informações sobre os clubes que disputam o Mundial de Clubes, nos Emirados Árabes.



Na página destinada ao representante da América do Sul, o Internacional, aparece o escudo do Vitória no lugar do símbolo do time gaúcho. Em nenhum dos outros seis clubes que disputam o Mundial acontece o mesmo erro.

No Twitter, o tema ganhou boa repercussão, aparecendo entre os assuntos mais comentados em Salvador, de acordo com o Trends Map, ferramenta que monitora tendência de temas que estão em evidência no microblogging.

Entre os comentários estão reprovações pela vergonha no erro da Fifa, demonstrando pouco valor ao time brasileiro, torcedores do Vitória afirmando que seu clube está no Mundial, além dos torcedores do Bahia ironizando a citação de um time rebaixado para a segunda divisão, o que poderia trazer “azar” para o Colorado gaúcho.

