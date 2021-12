Fifa transfere Copa de 2022 para fim do ano e fará decisão em 18 de dezembro

Depois de seis meses de um quebra-cabeça financeiro complicado, a Fifa oficializou nesta quinta-feira uma mudança histórica e definiu que a Copa do Mundo de 2022 ocorrerá no período do inverno do hemisfério Norte, modificando pela primeira vez a data de seu evento mais importante.

O Mundial do Catar ocorrerá entre os dias 21 de novembro e 18 dezembro, sendo disputado em apenas 28 dias. Geralmente as Copas ocorrem no meio do ano. Mas o projeto se chocava de frente com a Liga dos Campeões da Europa e os clubes já anunciaram que querem compensações da Fifa para modificar suas agendas para encaixar o Mundial.

A mudança é um reconhecimento generalizado de que, ao dar ao Catar a Copa do Mundo de 2022, os cartolas simplesmente ignoraram o fato de que seria impraticável jogar futebol no deserto no verão. Pelos critérios da Fifa, porém, quem organizasse a Copa teria de se comprometer a realizá-la em junho e julho.

Agora, a mudança está definida, deixando os demais países que se candidataram ao evento irritados pela alteração da data depois da escolha. No lugar de enfrentar temperaturas acima de 40ºC, a Copa será disputada a cerca de 20ºC.

Outra decisão foi a de que o Mundial de 2022 será mais curto que aquele disputado no Brasil em 2014 para que evite coincidir com o Natal. A ideia original previa uma final em 23 de dezembro. Mas o compromisso foi de que o torneio perderia alguns dias para ser concluído em 18 de dezembro. Assim, os clubes também teriam um prejuízo menor.

Segundo a Fifa, a Copa com início em novembro era "a única opção". Isso porque o mês de fevereiro será destinado para os Jogos Olímpicos de Inverno, em Almaty ou Pequim. A Fifa decidiu não abrir um conflito com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e aceitou evitar um choque entre os dois eventos. Thomas Bach, presidente do COI, havia deixado claro que a entidade não modificaria o período da sua competição.

Já o Ramadã no mundo islâmico começa no dia 2 de abril, o que dificultaria as operações de um evento em um país muçulmano nesse período, preferido pelos clubes europeus. Assim, a Fifa definiu agora, em reunião do seu comitê executivo, pela realização da Copa do Mundo de 2022 entre 21 de novembro e 18 de dezembro.

