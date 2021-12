Fifa revelará candidatos à Bola de Ouro em 28 de outubro

A Fifa confirmou nesta quinta-feira que a relação inicial dos finalistas do Prêmio Bola de Ouro, dado anualmente pela entidade em parceria com a revista France Football, será anunciada em 28 de outubro, quatro dias depois da entidade revelar os indicados aos prêmios de Jogadora do Ano e Treinador do Ano.

Essa lista inicial será reduzida para três nomes em 1º de dezembro. Será desse trio que sairá o ganhador da Bola de Ouro. Também está marcada para esta data a divulgação dos três finalistas do Prêmio Puskas, dado ao autor do gol mais bonito do ano. Ainda em dezembro, serão divulgados os nomes dos 55 finalistas do prêmio dado para os jogadores que compõem uma seleção ideal.

Já a revelação dos ganhadores está agendada para o dia 12 de janeiro de 2015, na Festa de Gala da Fifa, em Zurique. Será neste dia que a entidade vai entregar a Bola de Ouro, masculina e feminina, além também de agraciar os treinadores do ano e os eleitos para o Prêmio Presidencial, o Prêmio Fair Play, o Prêmio Puskas e a seleção ideal.

No início deste ano, o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid, foi eleito o melhor jogador do mundo em 2013, encerrando uma sequência de quatro vezes em que o argentino Lionel Messi, do Barcelona, havia sido o premiado.

adblock ativo