Fifa reabre venda de ingressos para a Copa nesta terça-feira

A próxima oportunidade dos fãs adquirirem bilhetes para a Copa do Mundo será iniciada nesta terça-feira, 13, às 12h (horário de Moscou e às 6h de Brasília). E agora a alocação das entradas ocorrerá por ordem de solicitação e não por sorteio, o que deve permitir aos torcedores assegurarem a compra da entrada em tempo real logo após realizarem o pagamento.

A Fifa informou que para esta fase de vendas ainda há ingressos disponíveis para todos os jogos da Copa, exceto Argentina x Islândia (listada como partida 7 do Mundial) e a decisão da competição. Neste estágio de comercialização também estão incluídos os bilhetes da categoria 4 de alguns duelos, reservados exclusivamente aos residentes na Rússia.

Ao todo, 1,3 milhão de entradas já foram vendidas. A expectativa do Comitê Organizador Local é de que cerca 3 milhões de torcedores acompanhem os jogos nos estádios. Os interessados poderão adquirir as entradas para os duelos através do site da federação.

