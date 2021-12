Quinze centros de treinamento para a base serão construídos no Brasil de acordo com a declaração de Alexandre Gallo, coordenador das seleções de base da CBF, feita no III Encontro Técnico das Categorias de Base nesta segunda-feira, 27 [confira vídeo abaixo].

A Fifa participará do projeto que será realizado nos estados que não sediaram a Copa do Mundo em 2014. Logo, Roraima, Amapá, Mato Grosso do Sul, Acre, Pará, Goiânia, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Alagoas, Espírito Santo, Santa Catarina e também o Distrito Federal são os locais que terão novos centros de treinamento. Belém, a capital do Pará, estreará o primeiro CT construído através deste projeto, que contará com 10.800 jovens, dos quais serão prioridades aqueles que forem menores de 14 anos.

Alexandre Gallo acredita que esse legado da Fifa ajudará na formatação do futebol brasileiro. "Serão centros de alto nível, onde vamos trabalhar não só o lado social, como também na formação da estrutura do futebol. Vamos passar para as federações locais aquilo que estamos aplicando na Seleção", disse.

Ainda assim, são necessários alguns ajustes na regulamentação, de acordo com o coordenador de bases, que afirmou contar com o auxílio do ministro do Esporte Aldo Rebelo no processo.

Estadão Conteúdo Fifa promete ajudar a construir CTs para base no Brasil

