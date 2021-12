Fifa pode adiar jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardam decisão da Federação Internacional de Futebol (Fifa) sobre um possível adiamento dos jogos do mês de março das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Qatar, por causa do surto do novo coronavírus.

Há nas duas entidades forte expectativa de que não haverá as duas rodadas programadas, mas é preciso esperar a posição oficial da federação internacional, segundo informações da coluna de Marcel Rizzo.

A entidade internacional anunciou nesta segunda-feira, 9, o adiamento das rodadas de março e junho das Eliminatórias da Ásia. Torneios como o continental de futsal e o confronto entre Coreia do Sul e China pela qualificatória do futebol feminino para Tóquio 2020 também foram adiados.

Ainda conforme o colunista, os cartolas de várias associações já conversaram e que a tendência é que a Fifa cancele todos os jogos de Eliminatórias, em todos os continentes.

