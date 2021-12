Fifa marca eleição presidencial para fevereiro de 2016

A Fifa marcou para 26 de fevereiro do ano que vem a eleição para escolha do substituto do presidente Joseph Blatter, que renunciou ao cargo em junho, informou pelo Twitter a entidade responsável pelo futebol mundial, que vem sendo abalada por escândalos de corrupção.

Blatter e outros altos dirigentes de todo o mundo começaram uma reunião extraordinária do comitê executivo da Fifa na sede da entidade, em Zurique, nesta segunda, para definir o calendário do congresso que escolherá o próximo líder.



Também na agenda estão os planos iniciais de reformas, em resposta aos escândalos de corrupção que abalaram a Fifa. Blatter e seu secretário-geral, Jérôme Valcke, irão falar com os jornalistas após a reunião. Será a primeira vez que o presidente falará em entrevista coletiva desde que anunciou que iria deixar o cargo.



A organização ficou em situação difícil pouco antes de seu congresso de maio, quando uma operação policial ao amanhecer em um hotel cinco estrelas de Zurique resultou na prisão de sete dirigentes, incluindo o ex-presidente da CBF José Maria Marin.



A Fifa está sob investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, bem como de autoridades suíças, e também enfrenta crescente pressão dos seus principais patrocinadores, como Coca-Cola e McDonald's, que pediram grandes mudanças na gestão da entidade.



A organização insiste que está levando a sério a necessidade de reformas e está cooperando com os investigadores, mas para muitos críticos essas reivindicações serão recebidas com ceticismo enquanto o homem que governa a federação internacional desde 1998 não for substituído.

