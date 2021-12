Fifa decide manter eliminatórias da Copa, mesmo com alta de Covid-19

Maior entidade do futebol mundial, a Fifa manteve as datas das eliminatórias da Copa do Mundo para setembro na Conmebol e também na Uefa, mesmo diante do coronavírus. Atualmente, a América do Sul é considerado um dos continentes mais afetados pela pandemia.

A Federação ainda decidiu pelo adiamento, ainda sem data definida, do Mundial de Clubes de 2021, anteriormente marcado para o meio do ano que vem. Segundo o presidente Gianni Infantino, a medida foi tomada para que a Europa e a América do Sul tenham tempo para suas competições, Euro e Copa América. Com relação a edição desta temporada do torneio, ainda há uma decisão oficial por parte da entidade.

No aspecto financeiro, a Fifa anunciou um fundo de US$ 1,5 bilhão, com o intuito de que este valor seja repassado em empréstimos para ajudar as associações nacionais e clubes em dificuldades durante este momento peculiar. Uma parte do dinheiro será em repasses de doações para associações nacionais, que terão de investir metade no futebol feminino.

Nesta quinta-feira, 25, aconteceu uma reunião com o conselho executivo da entidade, cujo o principal assunto foi a escolha de Austrália e Nova Zelândia como sedes da próxima Copa do Mundo feminina em 2023.

