Fifa confirma sorteio da Copa em Sauípe no dia 6 de dezembro

Durante encontro com o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, em Zurique, o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, oficializou nesta terça-feira a data, o horário e o local do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014. Já era sabido desde junho de 2012 que o sorteio estava marcado para 6 de dezembro deste ano, na Costa do Sauipe, na Bahia, mas agora o dirigente oficializou que o evento começará às 13 horas (hora local).

Valcke usou a sua página no Twitter para fazer a confirmação, sendo que usou o espaço para destacar que a reunião com Rebelo nesta terça foi "muito produtiva". O encontro, que também contou com a presença do presidente da Fifa, Joseph Blatter, serviu para discutir a preparação do Brasil para a Copa das Confederações, que será em junho deste ano, e para o Mundial de 2014.

O secretário-geral da Fifa também utilizou o Twitter nesta terça-feira para confirmar que o sorteio das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia, acontecerá em julho de 2015, em São Petersburgo (RUS).

