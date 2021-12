Fifa apresenta cinco mudanças para o futebol feminino

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, apresentou na manhã desta sexta-feira, 5, durante uma coletiva realizada em Lyon, na França, cinco propostas de mudanças para o futuro do futebol feminino. O mandatário pretende apresentar o documento ao Conselho da Fifa para avaliar o desenvolvimento no esporte.

Infantino propôs a criação de um Mundial de Clubes para mulheres, a criação de uma Liga Mundial Feminina - proposta que já foi apresentada em 2017 -, Copa do Mundo Feminina com 32 times, dobrar o prêmio em dinheiro para a próxima Copa do Mundo e, por fim, dobrar o investimento com o futebol feminino no próximo ciclo de quatro anos, de US$ 500 milhões a US$ 1 bilhão.

O presidente também citou a atenção que deve ser dada ao futebol feminino em outros países fora da Europa. “Precisamos fazer mais para garantir que essa lacuna não se torne maior. Queremos canalizar parte deste investimento para as bases do jogo em todo o mundo. Precisamos investir muito mais onde não há futebol feminino, e não onde o jogo feminino já existe.”, pontuou Infantino.

