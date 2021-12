Fifa anunciará que torcedores vão poder votar no melhor jogador do mundo

Torcedores poderão votar na escolha do melhor jogador do mundo. Nesta segunda-feira, 31, a Fifa anunciará oficialmente a novidade e vai indicar que o voto do público, pela internet, terá um peso de 25% no resultado final.

Neste ano, o acordo entre a Fifa e a revista FranceFootball chegou ao seu fim, colocando um ponto final também na entrega da Bola de Ouro ao melhor do mundo. Em janeiro, quando a Fifa voltar a realizar sua festa para escolher o melhor do ano, a opção será por modificar o evento.

Além de treinadores de seleções nacionais, capitães e um jornalista de cada país, votarão pela internet os torcedores de todo o mundo. Atualmente, o público já pode votar no gol mais bonito do ano. Mas, agora, essa experiência será ampliada.

No início do mês, o novo presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia sugerido que isso poderia ocorrer, inclusive para fazer um gesto de abertura da entidade. Mas, tecnicamente, a votação precisava ser possível de ser realizada pela web. Com a questão tecnológica superada, a Fifa irá anunciar nesta segunda-feira a novidade.

O recordista em número de vitórias é Lionel Messi, com cinco troféus, seguido por Cristiano Ronaldo, com três. O português, vencedor da Eurocopa, é o favorito. Neymar, do Barcelona, também deve estar na lista inicial dos indicados ao prêmio.

Entre os brasileiros, Ronaldo Fenômeno também venceu em três ocasiões o prêmio. Outros jogadores do País que receberam o troféu foram Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e Romário.

Para esta edição, a festa está marcada para o dia 9 de janeiro de 2017 em Zurique. Mas o objetivo da Fifa é a de levar o evento para outros países a partir de 2018.

