Fifa anuncia nesta quinta tabela da Copa das Confederações

A Fifa vai anunciar nesta quinta-feira, 8, a tabela final da Copa das Confederações 2013. O momento será de apreensão para as sedes, já que algumas cidades que haviam sido confirmados como sedes, em maio, podem ficar de fora. Brasília e Rio de Janeiro, locais da abertura e final, estão garantidas, assim como Belo Horizonte e Fortaleza. Recife e Salvador também podem sediar partidas da Copa. Com essa indefinição, a Fifa tomou uma atitude inédita: montou três tabelas, com quatro, cinco e seis cidades-sede, que serão divulgadas nesta quinta-feira.

Além do Brasil, país sede, estão classificadas a Espanha (campeã do mundo), o Uruguai (campeão da Copa América), o México (da Concacaf), Japão (Copa da Ásia), Taiti (Copa da Oceania) e Itália (que perdeu a final da Eurocopa para a Espanha e ficou com a vaga). Haverá também um representante da África que ainda não foi definido.

