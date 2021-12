Fiba divulga grupos da Copa do Mundo de Basquete

A Federação Internacional de Basquete (Fiba) divulgou nesta sexta-feira, 11, o calendário de jogos da primeira fase para a Copa do Mundo de Basquete Masculino. A competição terá início dia 30 de agosto, na Espanha. A Seleção Brasileira caiu no Grupo A, junto com Espanha, França, Sérvia, Irã e Egito.

O Brasil estreia contra a França no dia 30 de agosto , às 13 horas (horário de Brasília). No dia 31, às 13h, enfrenta o Irã e, dia 1º de setembro pega a Espanha, às 17h.

Dois dias após o jogo contra os dono da casa, o a seleção brasileira volta às quadras, dia 3, às 13 horas, contra a Sérvia. No dia 4, fecha os jogos da fase do grupo, encarando o Egito, às 10h30.

Serão classificados os quatro primeiros colocados das chaves para as oitavas de final, onde os jogos passarão a ser eliminatórios.

