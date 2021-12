FIA limita comunicação de rádio com pilotos da F1

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) decidiu proibir o uso das comunicações de rádios que possam ajudar na performance dos pilotos durante as corridas da Fórmula 1. Assim, a partir do GP de Cingapura, marcado para o dia 21 de setembro, haverá um limite nas conversas.

O diretor de provas da Fórmula 1, Charlie Whiting, enviou uma carta a todas as equipes avisando que mensagens de pilotos pedindo conselhos, ou das equipes informando os seus competidores sobre opções para melhorar o desempenho na pista não serão mais toleradas.

"A fim de assegurar os requisitos do artigo 20.1 do regulamento esportivo da Fórmula 1 seja respeitado em todos os momentos, a FIA pretende cumprir rigorosamente este regulamento, com efeito imediato", afirma Whiting no documento enviado para as equipes, lembrando o artigo que afirma que "o piloto deve pilotar o carro sozinho e sem ajuda".

Com isso, a FIA espera dificultar o trabalho dos pilotos e também torná-los mais independentes dos seus engenheiros. A proibição, no entanto, não se destina aos conselhos dados sobre as estratégias de pit stop ou questões de segurança.

