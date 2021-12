FIA divulga numeração fixa da F1; Massa usará 19

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira, 10, os números que os pilotos da Fórmula 1 usarão em seus carros a partir da temporada 2014 da principal categoria do automobilismo mundial. Pela novidade, os corredores poderão manter essa numeração durante toda a carreira deles na F1, sem precisar mudar de acordo com a classificação no campeonato anterior ou mudança de equipe.

Foram liberados números de 2 até 99, ficando o 1 reservado ao campeão da temporada anterior, caso este não prefira manter a numeração fixa. Atual tetracampeão da F1, o alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, escolheu correr em 2014 usando exatamente o número 1. Caso não conquiste o penta, a partir do ano que vem ele irá usar o 5.

Fernando Alonso vai ser o 14, enquanto Felipe Massa, agora na Williams, escolheu usar o 19. Lewis Hamilton vai de 44 no bico da Mercedes, enquanto Adrian Sutil, da Sauber, optou por ser o dono do carro 99. Apenas o britânico Max Chilton, da Marussia, ainda não escolheu sua numeração ainda. A Caterham ainda não apontou seus pilotos para 2014.

A mudança tenta atrair uma nova forma de renda aos pilotos e às equipes, que podem criar uma nova identificação e, assim, ganhar com franchising, algo recorrente nas ligas norte-americanas.

Brasileiro postou imagem do capacete que vai utilizar pela Williams (Divulgação l Instagram Felipe Massa)

