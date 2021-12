FIA anuncia que Fórmula 1 terá novidades em 2013

Na reta final da atual temporada, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou na manhã desta sexta-feira, 21, o calendário para o ano de 2013 da Fórmula 1. A principal novidade é a substituição do GP da Europa, disputado na Espanha, pelo GP da América, com mais uma prova nos Estados Unidos.

Mais uma vez, o campeonato se encerrará no Brasil, com o GP de Interlagos. Serão 20 corridas em 2013, ao longo de oito meses de competição. O GP da Austrália, em Melbourne, segue abrindo a temporada no dia 17 de março. Logo após, vem o GP da Malásia, em Sepang. Três datas do calendário seguem indefinidas: GP da América, Cingapura e Coreia do Sul.

O GP de Interlagos acontece no dia 24 de novembro, uma semana após o estreante GP dos Estados Unidos, em Austin, no estado do Texas. A prova não será a única em solo norte-americano, já que a FIA pretende anunciar também o GP da América, em Nova Jersey, que substituirá o tradicional GP da Europa, em Valência. A corrida, no entanto, ainda não está garantida por razões logísticas. Se confirmada, a previsão é que aconteça no dia 16 de junho.

A etapa de Nova Jersey não é a única com problemas. Os Grandes Prêmios de Cingapura e da Coreia do Sul estão previstas no calendário da FIA, mas ainda não foram confirmadas por problemas contratuais. A expectativa da entidade é que elas aconteçam, respectivamente, no dia 22 de setembro, em Cingapura, e 13 de outubro, em Yeongham.

