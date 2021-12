Feyenoord e Roma é interrompido por distúrbio da torcida

A partida do Feyenoord com a Roma pela Liga Europa foi suspensa no início do segundo tempo nesta quinta-feira devido a problemas com a torcida, num momento em que os italianos venciam por 1 x 0 e os anfitriões tinham 10 homens em campo em Roterdã.

O árbitro levou os jogadores para fora do campo aos 10 minutos da segunda etapa após torcedores do time da casa jogarem objetos no gramado, incluindo uma banana de plástico gigante, um minuto depois que o Feyenoord teve Mitchell Te Vrede expulso.

As equipes voltaram cerca de 10 minutos mais tarde e quase que imediatamente Elvis Manu empatou para o time holandês, mas Gervinho fez 2 x 1 para a Roma três minutos depois, decretando o placar final, dando-lhes uma vitória por 3 x 2 na soma dos dois jogos.

A partida teve uma atmosfera tensa, já que antes do jogo da semana passada, em Roma, torcedores do Feyenoord causaram danos a uma fonte de 500 anos ue, segundo especialistas, não poderia ser reparada. A Barcaccia, uma fonte em forma de barco, foi quebrada por garrafas de cerveja e chutada por torcedores holandeses.

A polícia disparou gás lacrimogêneo para dispersar centenas de fãs e deteve 23 deles. Outros seis foram presos mais tarde por causar ferimentos, resistência à prisão e insultos a funcionários públicos, disse uma fonte judicial na sexta-feira.

