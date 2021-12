Festival reúne atividades físicas gratuitas em Stella Maris

O bairro de Stella Maris irá receber, nos dias 26 e 27 de janeiro, o Festival Hype. O evento reunirá atividades esportivas gratuitas, das 10h às 22h.

No sábado, 26, o público presente poderá participar de atividades como Karatê (14h), Muay Thai, às 14h, Capoeira Kids (15h), Street Dance, a partir das 15h30, além de oficina de caderno artesanal, às 16h.

No domingo, 27, às 10h, irá ocorrer as aulas de Tai Chi Chuan (10h), Dança Kids (10h30), Kung Fu (11h), Yoga do Riso (11h30), Krav Magá (14h30) e Capoeira (15h).

adblock ativo