Festival Náutico de Salvador promove competições em cinco modalidades

Cinco competições em diferentes modalidades aquáticas movimentam o 3º Festival Naútico de Salvador, que começa neste sábado, 2, e segue até o dia 13 deste mês. O evento, que integra o calendário da cidade, tem o objetivo de desenvolver o setor naútico, fomentar o turismo e gerar emprego e renda para a região.

A maratona deste sábado será aberta às 10h, com o 9º Rally Naútico da Bahia. Participam da competição lanchas e motos aquáticas, que largam da Bahia Marina com destino ao Yacht Clube da Bahia.

Já no domingo, 3, acontece a 7ª Etapa do Circuito Baiano de SUP - Stand Up Paddle, com saída do Porto da Barra, às 8h. Podem participar atletas das modalidades Kids, Júnior, Race 12,6, Race 14, Paddleboard, Race Amador e Fun Race.

No mesmo dia, será realizado a 2ª Regata Cidade de Salvador, aberta a todos os barcos das classes Optimist, Laser, Dingue, Snipe e Windsurf, que farão percurso exclusivo.

No próximo final de semana, mais duas competições integram a programação. Uma delas é a 3ª Travessia Baía de Todos-os-Santos - Maratonas Aquáticas, que reunirá 110 participantes. São 14km de distância entre a Praia de Gameleira, em Bom Despacho, e o Porto da Barra. Cada atleta é acompanhando por uma embarcação e um guia. A saída está marcada para as 8h, com previsão de chegada dos primeiros colocados cerca de 2h30 após a largada.

Já a 5ª Travessia Mar Grande/Yacht de Canoagem encerra as competições no dia 10 (domingo), com saída da Praia de Jaburu, em Mar Grande, às 8h30 , e remada até o Yacht Clube da Bahia, com uma distância de aproximadamente 10 km.

Informações e inscrições para as competições podem ser feitas pelo telefone 2105-9113.

