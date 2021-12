Festival de xadrez em Salvador terá oito grandes mestres

Salvador começa a receber oito grandes jogadores de xadrez para o 1º Festival de Xadrez 3º Milênio, que acontece de quinta-feira, 4, a domingo, 7, no Colégio Sartre COC, localizado no bairro do Itaigara. Estão confirmados os mestres internacionais (MI) Yago Santiago e Christian Toth, além da campeã absoluta argentina (WMI) Florência Fernandez.

Completam o grupo os dois últimos campeões brasileiros grandes mestres (GM), Rafael Leitão e Krikor Sevag, e Diogo Duarte (campeão estadual do Rio de Janeiro em diversas modalidades), além dos campeões baianos Daniel Góes e Paulo Jatobá.

Quem for ao festival poderá interagir com os competidores em partidas simultâneas envolvendo um mestre contra 50 rivais. O evento ainda contará com uma série de ações, como workshops, palestras, debates e atividades interativas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até esta quarta, 3. A entrada é franca.

