Festival da Primavera recebe evento de skate neste domingo

Os amantes do skate terão a oportunidade de participar de um evento voltado para a modalidade neste domingo, 22. O Festival da Primavera vai receber, como parte da sua programação, o 'Skate Board Festival'. O evento, aberto ao público, acontece das 9h às 15h, na Avenida da França, no bairro do Comércio.

“O skate se tornou um esporte olímpico e fará parte das Olimpíadas em 2020. Trazer um evento desse para Salvador é contribuir para a popularização dessa modalidade, aproximando das pessoas para que passe a ser mais conhecido e praticado. O festival será um evento de integração para toda a família”, afirma Oswaldo Cajá, ex-atleta e um dos organizadores do evento.

O festival vai contar com uma estrutura profissional com circuitos de rampas e pistas para manobras radicais. Haverá, ainda, oficinas para crianças e iniciantes ministradas pelo atleta Rodrigo Santil. Um DJ animará o evento, que contará também com a disputa de um campeonato. .

