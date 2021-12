Festa para embarque do Flamengo tem confusão e torcedores pisoteados

Uma enorme multidão formada por torcedores do Flamengo acompanhou a chegada do ônibus do clube Rubro-Negro ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, antes do embarque da equipe para Lima, no Peru, onde neste sábado. 23, enfrentará o River Plate (ARG) na final da Copa Libertadores.

No entanto, uma confusão tomou conta do local após torcedores serem pisoteados no momento em que um portão de segurança cedeu. O primeiro dos dois ônibus, que levava a delegação teve que passar pelo local. Houve uma grande concentração de rubro-negros, espremidos nas grades, que não suportaram a pressão.

Assim, os torcedores que estavam grudados na grade cairam e acabaram pisoteados por outros que também estavam sendo empurrados pela multidão que acompanhava o veículo.

Policiais que estavam presente no local tentaram impedir a invasão da torcida na área restrita. Bombas de gás lacrimogêneo foram utilizadas para dispersar a multidão.

