Festa de encerramento premia melhores do Baianão

Um dia após o fim do Campeonato Baiano, é chegada a hora de os jogadores receberem a tradicional premiação do Troféu Armando Oliveira, que elegerá, em modalidades, os melhores jogadores, técnicos, torcidas, membros de comissões técnicas, melhor gol e trio de arbitragem da competição. A premiação acontece nesta segunda-feira, 9, a partir das 19h no Edifício Mundo Plaza e irá reunir profissionais de imprensa, jogadores, dirigentes, autoridades e convidados.

Para cada posição, dois jogadores concorrem ao prêmio. As escolhas dos melhores foram feitas pela própria imprensa esportiva, através de votação.

O prêmio de melhor goleiro será disputado entre Caíque (Vitória) e Jair (Fluminense de Feira). O melhor lateral direito sairá da disputa entre Alex (Juazeirense) e Edson ( Fluminense de Feira).

Na posição de melhor zagueiro direito, concorrem Alisson (Fluminense) e Victor Ramos (Vitória). Já pelo melhor zagueiro esquerdo, Éder (Bahia) e Ramon (Vitória) disputam o prêmio. Fechando o setor defensivo, a disputa na lateral esquerda terá Diego Renan (Vitória) e Moisés (Bahia).



No meio campo, a disputa começa pela posição de primeiro volante entre Amaral (Vitória) e Feijão (Bahia). O segundo volante sairá do embate entre Fausto (Fluminense de Feira) e Willian Farias (Vitória).



Pela meia-esquerda, disputam Juninho (Bahia) e Tiago Real (Vitória). Já a meia-esquerda ficará com Fernando (Fluminense) ou Marinho (Vitória).



Para a vaga de primeiro atacante são indicados Edigar Junio (Bahia) e João Neto (Jacobina). O segundo atacante será definido entre Hernane (Bahia) e o artilheiro do campeonato Nino Guerreiro (Juazeirense).



A seleção do Baianão 2016 contará, ainda, com a disputa de melhor técnico entre Vagner Mancini (Vitória) e Doriva (Bahia)

A festa ainda premiará a revelação do campeonato entre Caíque (Vitória) e Éder (Bahia). Marinho (Vitória) e Hernane (Bahia) brigam pelo troféu de melhor do campeonato.

Angelo Alves (Vitória) e Reverson Pimentel (Bahia) são os nomes para o melhor preparador físico. As indicações para o gol mais bonito, o melhor trio de arbitragem e as melhores torcidas só serão conhecidos durante a cerimônia.

