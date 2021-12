Fervendo de rivalidade, Bahia e Vitória decidem título

Exatos um ano e 11 meses depois, Bruno Soares, 36 anos, administrador e rubro-negro fanático, encontra-se para uma revanche com o amigo Fábio Mello, 35, empresário e ferrenho tricolor. Hoje, às 16h, em Pituaçu, ocorre a final do Campeonato Baiano. A dupla - com cada um em seu lado - estará no meio das cerca de 30 mil pessoas que lotarão o estádio.

Por uma única vez na história, Pituaçu foi o palco da finalíssima de um campeonato. Assim, o jogo desta tarde remete a 13 de maio de 2012, ocasião semelhante à atual. A final daquele Baianão também tinha o Bahia jogando com certa vantagem.

Hoje, o tricolor joga podendo perder por um gol de diferença. Naquele dia, a vantagem era um pouco menor: só a do empate. Porém, foi o suficiente para o Bahia ser campeão. Isso não intimida o rubro-negro. Bruno brada, com firmeza e muita superstição, qual, para ele, será o placar de hoje: "pode anotar: é 3 a 1. O nome do clássico não se escreve Ba-Vi? E o jogo não é dia 13? Então, está escrito: é Bahia 1x3 Vitória".

Quando confrontado com a lembrança de que a outra final de Pituaçu também foi em um dia 13, Bruno, agora mais racional, explica a diferença. "Acho que o Vitória vence hoje porque precisa fazer a diferença de gols. Em 2012, marcamos três, como disse, mas tomamos três, pois o time recuava quando fazia um gol. Assim, deixava o Bahia pressionar e empatar. Se precisássemos vencer por dois de diferença, talvez tivéssemos nos mantido no ataque até alcançar o placar. Além disso, hoje, ao contrário daquele dia, o mando de campo e 90% da torcida será nossa", diz.

Fábio, sereno e na vantagem, dá sua opinião: "Vamos vencer por 1 a 0. E só não vamos fazer mais porque não precisamos. A maioria da torcida pode ser deles, mas Pituaçu é tricolor. Foi nosso campo por quatro anos. A maioria do time está acostumado a jogar ali. Estou confiante quanto a isso", comenta.

As palavras são fundamentadas pelo elenco do Esquadrão. "Gostamos de Pituaçu. Jogamos muito tempo lá. É um bom estádio e me traz essa bela lembrança de 2012. Foi também onde fiz meu primeiro jogo diante da torcida tricolor. Será muito bom retornar", declara o goleiro Marcelo Lomba.

Marquinhos, atacante do Leão que também jogou a final de 2012, fala o que tem que fazer desta vez para levar a taça. "Cada jogo é um jogo. Temos que jogar com união, competência e garra, mas com pés no chão. É preciso tranquilidade", diz.

Fábio rebate: "Não tem tranquilidade certa! Hoje é dia de retomar a hegemonia do estado, que sempre foi nossa. Será nosso 45º título contra 27".

Rivalidade eterna - A frase é a deixa para Bruno retomar a rivalidade da dupla, cuja amizade remete à época em que, ainda adolescentes, se tornaram vizinhos no Itaigara. Há uns 10 anos, eles vão a todas as finais. Antes e após o jogo, rolam apostas e provocações. Bruno, em larga vantagem (o Bahia só ganhou uma taça desde então), tira onda com o amigo. "Esse aí sempre foi o pato da galera! Bota cerveja para a gente de graça todo ano. Cuspo o primeiro gole para tirar o gosto da pena do pato. Depois, bebo para comemorar".

Fábio, por sua vez, entrega que perdeu a chance de devolver a gozação. "Só esquecemos de apostar justo a final de 2012. Mas, vamos dizer aí na matéria que apostamos, Bruno!", diz. O amigo cai na gargalhada com um gesto de nada feito.

O tricolor emenda: "Então vamos apostar agora. Topa uma caixa de cerveja?". O rubro-negro devolve: "Torcedor do Bahia é sofredor e alcoólatra. Já o do Vitória é consciente. Quer apostar uma cesta básica?". Fábio, então, finaliza: "Fechado!". E que vença o melhor!

adblock ativo