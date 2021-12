Ferrer supera Berdych e conquista título do Torneio de Doha

O espanhol David Ferrer começou com título a temporada 2015 do tênis. Neste sábado, o número 10 do mundo foi campeão do Torneio de Doha, ATP 250 disputado em quadras rápidas no Catar, ao derrotar o checo Tomas Berdych, sétimo colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

A conquista, definida após uma hora e meia de partida, foi a 22ª da carreira de Ferrer e acabou sendo definida de forma bem mais fácil do que a sua classificação para a decisão, pois ele precisou de uma batalha de três sets, com três tie-breaks, para passar pelo croata Ivo Karlovic na última sexta-feira.

A decisão deste sábado, porém, foi mais tranquila para Ferrer, tanto que o espanhol conseguiu uma quebra de saque logo no primeiro game, que se repetiria no quinto. Berdych devolveu uma delas em seguida, no sexto game, mas não conseguiu evitar o triunfo do espanhol por 6/4.

A quebra de serviço no primeiro game se repetiu no segundo set, mas Berdych reagiu na sequência, empatando o duelo. No 11º game, Ferrer salvou três set points. Depois, quebrou o saque de Berdych, fazendo 6/5. E o espanhol confirmou o seu serviço para fechar a parcial em 7/5 e o jogo em 2 sets a 0. Assim, ampliou a sua vantagem no confronto direto com Berdych para 8 a 5 e se tornou campeão logo na primeira semana da temporada 2015 do tênis.

