Ferrer bate algoz de Bellucci e avança em Auckland

David Ferrer não teve problemas para confirmar o seu favoritismo e garantir vaga, nesta quinta-feira, 10, nas semifinais do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. O tenista espanhol superou Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, um dia depois de o eslovaco ter eliminado o brasileiro Thomaz Bellucci nas oitavas de final.

Cabeça de chave número 1 da competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália e atual quinto colocado do ranking mundial, Ferrer enfrentará na semifinal o francês Gael Monfils, que nesta quinta superou o alemão Tommy Haas por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.

Após eliminar Bellucci, Lacko foi liquidado por Ferrer em apenas 54 minutos nesta quinta. Com 77% de aproveitamento dos pontos que disputou com o seu saque, o espanhol só teve o serviço o quebrado uma única vez, mas converteu quatro de sete break points para encaminhar rapidamente o seu triunfo.

Já a outra semifinal de Auckland terá o confronto entre o alemão Philipp Kohlschreiber, segundo cabeça de chave, e o norte-americano Sam Querrey, pré-classificado como quarto maior favorito ao título. O tenista da Alemanha avançou ao derrotar o belga Xavier Malisse por 2 sets a 0, com 7/6 (8/6) e 6/4, enquanto o jogador dos Estados Unidos passou pelo canadense Jesse Levine com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5) nesta quinta-feira.

Haas, por sua vez, defendia a condição de terceiro cabeça de chave em Auckland, mas acabou levando a virada de Monfils, que tenta retomar espaço no circuito profissional depois de ter ficado afastado de boa parte da temporada passada por causa de uma lesão no joelho.

DUPLAS - Também nesta quinta-feira, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Colin Fleming garantiram vaga na semifinal do torneio de duplas de Auckland ao baterem o austríaco Jurgen Melzer e o alemão Benjamin Becker por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4. Agora, por uma vaga na final, eles jogarão contra o austríaco Julian Knowle e o eslovaco Filip Polasek tentando justificar a condição de principais cabeças de chave da competição.

SYDNEY - Outra competição preparatória para o Aberto da Austrália, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, o Torneio de Sydney também definiu os seus semifinalistas nesta quinta. Um deles será o italiano Andreas Seppi, que avançou ao superar o espanhol Marcel Granollers por 6/4 e 7/5.

Com o resultado, o tenista da Itália se credenciou para enfrentar na próxima fase o australiano Bernard Tomic, que nas quartas de final sofreu para derrotar o finlandês Jarkko Nieminen, de virada, com parciais de 6/7 (6/8), 6/4 e 6/2.

Na outra semifinal da competição, o francês Julien Benneteau medirá forças com o sul-africano Kevin Anderson. O primeiro deles bateu o norte-americano Ryan Harrison por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2, enquanto o tenista da África do Sul eliminou o usbeque Denis Istomin por 6/4 e 6/3.

