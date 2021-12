Ferrari irá apresentar o seu novo carro para F1 no próximo dia 30

Horas depois de a McLaren confirmar a apresentação do seu novo carro para o próximo dia 29, a Ferrari anunciou nesta sexta-feira, 9, que irá exibir oficialmente pela primeira vez o seu modelo para a temporada de 2015 da Fórmula 1 em 30 de janeiro.

A equipe italiana revelará maiores detalhes do carro, incluindo o próprio nome do monoposto, no ato do seu lançamento. Em seguida, o modelo irá para a pista pela primeira vez em Jerez de la Frontera, na Espanha, palco dos primeiros testes da pré-temporada da categoria, entre os dias 1 e 4 de fevereiro.

Com o seu novo carro e com Sebastian Vettel contratado para o lugar de Fernando Alonso, que foi para a McLaren, a Ferrari espera se redimir da decepcionante temporada vivida em 2014, na qual acumulou apenas dois pódios e pela primeira vez desde 1993 não conquistou uma única vitória.

Vettel formará uma nova dupla de campeões mundiais com o finlandês Kimi Raikkonen, sendo que o time de Maranello promoveu várias mudanças ao longo deste inverno europeu, entre elas as demissões do diretor de engenharia Pat Fry e do projetista Nikolas Tombazis, assim como a confirmação de Maurizio Arrivabene como novo chefe da equipe, em substituição a Marco Mattiaci, outro demitido após curto período no cargo.

